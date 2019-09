Gastgeber war die Freiwillige Feuerwehr Saerbeck, die ihren großen Besprechungsraum zur Verfügung stellte. Wehrführer Udo Meiners begrüßte die Gäste an der Hahnstraße und stellte die Feuerwehr kurz vor. Anschließend startete das Seminar- und Diskussionsprogramm für die Besucher aus Minnesota, die im Rahmen des Projektes „Climate Smart Municipalities“ zu Gast in der Klimakommune und anderen Partnerkommunen in NRW sind. Angeführt wird die Delegation von Commissioner Alice Roberts-Davis. Auch Vertreter der Stadt Morris, mit der Saerbeck einen intensiven Austausch pflegt, sind Mitglieder der Delegation. Bis Donnerstag absolvieren die Besucher ein dicht getaktetes Programm aus Seminaren, Vorträgen, Diskussionen und Besichtigungen.