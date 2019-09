Die Firmbewerberinnen und -bewerber aus St. Georg waren im September bei Projekten aktiv unterwegs. Eine Gruppe besuchte das Hospiz Haus Hannah in Emsdetten. In dieser Einrichtung werden unheilbar kranke Menschen in der letzten Phase ihres Lebens begleitet und versorgt. Die Firmbewerber sprachen mit zwei ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, die sich über viele Fragen freuten. Für die Arbeit mit Sterbenden zeigten die Firmbewerber großen Respekt. „Gut, dass es solche Menschen gibt“, war das Fazit.

Bischof Felix Genn spendet das Sakrament der Firmung am Samstag, 28. September, im 17-Uhr-Gottesdienst im Forum der Maximilian-Kolbe-Gesamtschule. 36 junge Mitglieder der St.-Georg-Pfarrgemeinde haben sich seit April mit einer Reihe von Treffen, Veranstaltungen und Aktionen darauf vorbereitet. „Zum Firmgottesdienst ist die gesamte Pfarrgemeinde herzlich eingeladen. Da die Anzahl der Sitzplätze im Forum begrenzt ist, haben die Firmbewerber, ihre Familien und Paten Vorrang vor anderen Gottesdienstbesuchern“, heißt es in den Pfarrmitteilungen.