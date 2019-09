Ein „Opa for future“ aus Saerbeck

Das Transparent für erneuerbare Energien des Saerbecker Grünen Ewald Baar war schon bei vielen Demonstrationen dabei. Und die „historische Großdemo“ in Münster am vergangenen Freitag im Rahmen des weltweiten Klimaprotestes der „Fridays for Future“–Bewegung wird sicher nicht die letzte sein, heißt es jetzt in einer Pressemitteilung der Grünen Saerbeck. „Die zaghaften Maßnahmen der Bundesregierung reichen nach Einschätzung der Wissenschaft nicht aus, um die Klimakatastrophe abzuwenden.

Die eindrucksvollen Proteste der Jugend und der Druck der Straße bleiben notwendig“, schreibt der Ortsverband. „Die neuesten wissenschaftlichen Daten der Klimaforscher bestätigen die verzweifelte und bewegende Wutrede von Greta Thunberg beim UN-Klimagipfel“, heißt es. Der Saerbecker Grüne Jost Sträter reihte sich in Münster als Vertreter der älteren Generation ein mit einem „Opas und Omas for future“-Plakat. „Die Demo hat Spaß und Hoffnung gemacht, aber auch die gute Stimmung und die Kreativität können nicht darüber hinwegtäuschen: Die Lage ist dramatisch“, schreiben teilnehmende Saerbecker Grüne.