Roberts-Davis war das ranghöchste Mitglied der 35-köpfigen Besuchergruppe aus dem US-Bundesstaat und führte die Delegation an, die für gut eine Woche zu Gast in Nordrhein-Westfalen war. Der Besuch fand im Rahmen des „Climate Smart Municipalities“-Austauschprogrammes (CSM) statt – damit war auch Saerbeck Ziel der Delegation.

Zwei Tage informierten sich die Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Landwirtschaft, Bildung und Wissenschaft des Bundesstaates Minnesota über die vielfältigen Aspekte des Klimaschutzes in der Klimakommune. Danach machte sich ein Teil der Delegation auf, um weitere Partnerstädte des CSM-Programmes zu besuchen. Die Vertreter der Stadt Morris, mit der Saerbeck eine Klimapartnerschaft unterhält, blieben in Saerbeck, um das Thema auf lokaler Ebene zu vertiefen. Ihr Besuchsprogramm endete am Donnerstag.

Ministerin Alice Roberts-Davis war zum ersten Mal in Saerbeck und zeigte sich beeindruckt vom Stand des Klimaschutzes und der lokalen Energiewende. „Was hier an Arbeit geleistet wurde, ist absolut bemerkenswert“, so die Ministerin, „das gilt auch für die Innovationskraft, die hier zu spüren ist.“ Als Ministerin ist Roberts-Davies unter anderem für die Liegenschaften und die Beschaffungsmaßnahmen des Staates verantwortlich. Dort will der Staat ansetzen und zeigen, wie Klimaschutz funktionieren kann, der auch wirtschaftlich Sinn macht – zum Beispiel mit Solarstrom zur Versorgung von Regierungsgebäuden. Deshalb waren für Alice Roberts-Davis die technischen Lösungen in Saerbeck besonders spannend, etwa die Photovoltaik-Anlage im Eigentum der Genossenschaft oder die Biomüll-Verarbeitung der EGST.

Viele Ideen nahm die hochrangige Politikerin mit nach Hause. Ihr Fazit: „Wir können wirklich dankbar sein für das CSM-Programm und uns glücklich schätzen, dass wir in Saerbeck so ein inspirierendes Vorbild gefunden haben.“

Die Besucher aus Minnesota absolvierten ein umfangreiches Programm in Saerbeck. Ein Schwerpunkt für die Gäste aus Morris war in diesem Jahr die Landwirtschaft. Neben Fachvorträgen zählte auch ein Besuch auf dem Hof von Andreas Puckert zum Programm. Außerdem nahmen sie am Energiestammtisch teil, der am Mittwochabend stattfand und sich um die Herausforderungen der Forstwirtschaft im Klimawandel drehte, schreibt die Gemeinde.