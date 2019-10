Wunder sorgen für überraschte Besucher

Saerbeck -

Die Ausstellung biblischer Erzählfiguren und Ikonen im Bürgerhaus startet am heutigen Mittwoch in die zweite Woche. Noch bis Sonntag können die Landschaften mit biblischen Szenen unter dem Titel „Vielleicht war es ein Wunder“ im Saal und die Heiligenbilder unter dem Titel „Fenster zum Glauben“ im Kaminzimmer in Augenschein genommen, entdeckt und vielleicht auch bewundert werden.