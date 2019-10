„Das Sommerlager ist gut verlaufen“, freuten sich die ehrenamtlichen Gruppenleiter. Unter dem Motto „Weltreise – in vier Tagen um den Globus“ erlebten am letzten Sommerferienwochenende 60 Kinder und 20 Leiter spannende Tage im Sauerland. Nach der Diskussion über das Programm des Lagers starteten die Messdienerleiter auch schon mit den Planungen für das nächste Jahr. Bald schon wird das Vorbereitungsteam sich nach einer Schützenhalle oder weiteren Unterkunft umsehen.

Als nächstes steht für die Messdiener die Weihnachtsfeier und die traditionelle Sternsinger-Aktion im Winter an. Zuvor werden die Gruppenleiter wie gewohnt Waffeln auf dem Saerbecker Adventsmarkt verkaufen.

Zudem ist für dieses Jahr erstmalig eine Nikolausaktion geplant. Diese wird in Anlehnung an die bereits in mehreren Jahren durchgeführte Osterhasenaktion durchgeführt, bei der Saerbecker Osterhasen für andere Saerbecker bestellen können. Mit einem lieben Gruß versehen werden diese dann jedes Jahr zu Ostersonntag im Dorf und den umliegenden Bauerschaften verteilt. „Genauso organisieren wir jetzt eine Aktion mit Nikoläusen,“ erläuterten die Leiter. Es sei geplant, in der Nacht zum Nikolausfest am 6. Dezember Schokoladen-Nikoläuse mit Botschaften in Saerbeck zu verteilen. „Bestellungen können bei jedem Messdienerleiter und auf dem Weihnachtsmarkt aufgegeben werden“, hieß es weiter. Auch vor einem Supermarkt wird ein Stand aufgebaut, an dem Bestellungen aufgegeben werden können.