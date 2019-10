Bekannt ist Fischer vor allem durch seine zahlreichen Fallrückziehertore, der erste gelang ihm einst gegen den Karlsruher SC. Dieser spielt schon lange nicht mehr in der Bundesliga. Man merkt: Die Zeiten, als Fischer für die Schalker auf Torejagd ging, gehören zum älteren Semester. Fußball spielen – das macht der Mann, der die zweitmeisten Treffer in Deutschlands höchster Spielklasse erzielte, natürlich immer noch. Zuletzt ging das allerdings schief – Fischer muss seinen linken Arm in einer Armschlinge tragen. Ein Unfall mit der Schalker Traditionsmannschaft: „Früher hat mich kein Torwart bekommen.“ Das medizinische Ok hat Fischer direkt durch Armin Langhorst bekommen. Dieser war lange Zeit Chefdoc der Schalker, am Freitagabend besuchte auch er die Saerbecker Gemeinde.

Natürlich ist die Fitness bei Fischer nicht mehr auf dem Stand von damals. Auch wenn er mal in der Woche erkrankt war, habe er es oft geschafft am Wochenende wieder zu spielen: „Wir hatten einfach immer Bock.“ Im Jahr 2019 seien die Spieler schneller verletzt, trotzdem seien alle „topfit.“ Gerade bei den Schalkern sei dies zu sehen: „Die Mannschaft ist topfit, kann über 90 Minuten Power geben.“ Zur damaligen Zeit habe sich viel getan, berichtet Fischer: „Die Stadien sind sehr modern, die Spieler verdienen unglaublich viel Geld.“

Eingeladen hatte Rolf Rojek. Einst wohnte er in Saerbeck, gründete den Fanclub und war bereits offizieller Fan-Vertreter der Blau-Weißen. Während des Abends hatten die Fans die Möglichkeit Fragen zu stellen. Natürlich durfte eine nicht fehlen? Die nach dem Fallrückzieher. Fischer: „Den kann man nicht trainieren. Entweder man kann ihn oder nicht.“ So einfach ist das.