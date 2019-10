„Lichtspiele für die Seele“, so nennt „2Flügel“ sein fünftes Programm, seitdem das Duo 2009 zusammenkam. Dabei haben die Beiden einen weiten Blick: Es geht um Filmmusik und kleine Szenen, Poetry-Slam, virtuose Klaviermusik, dichte Zeilen, Hymnen und Kinderlieder. Die Zuhörer bekommen es zu tun mit einem Lindenbaum, Schmunzeln, Damaskus, Widerstand, Europa, Hoffnung, Regen aus aller Welt, einer festen Burg, Freiheit, Gütekraft und dem Gebet einer Schönheitskönigin aus Sarajevo. Auch die Reformation, Miss Marple und Miss Piggy kommen vor. „Ein dichtes und musikalisches Erlebnis. Für alle Sinne“, urteilte der Deutschlandfunk.

Christina Brudereck ist Theologin und Schriftstellerin und liebt es, Geschichten zu erzählen. Dabei verbindet sie Kultur, Politik und Theopoesie. Ben Seipel ist Pianist und Dozent an der Hochschule für Musik Köln und liebt Musik und sein Instrument, den Flügel. Seine Improvisationen sind inspiriert von Soul, Jazz und Klassik, Kinderliedern und Hymnen. Beide sind virtuos auf ihrem Gebiet, wird über sie geschrieben. Ein Abend mit „2Flügel“ sei kein Konzert, sei keine Lesung, aber beides gleichzeitig – sehr berührend, unterhaltsam, tiefgründig.

Der Eintritt kostet an der Abendkasse zwölf Euro. Im Vorverkauf gibt es Karten zum Preis von zehn Euro im Pfarrbüro St. Georg, Am Kirchplatz, ✆ 938320, und in der Buchhandlung „Buch & mehr“, Marktstraße, ✆ 983981.