Direkt östlich des Gasthauses Ruhmöller in Sinningen zeigt sich als Blickfang ein kleines Meer von gelben Sonnenblumen. Die sind nicht nur zum Ansehen im Vorüberfahren da. Man darf und soll sie mitnehmen.

Einige geschnittene Exemplare stehen stets an der Abfahrt in den Schuldamm in einem Fass bereit. Das Vogelhäuschen daneben ist eine Spendendose. Denn die Familie Doris und Willi Greiling lädt bereits seit einigen Jahren dazu ein, von ihr gesäte Sonnenblumen mitzunehmen und eine Spende für das Hospiz Haus Hannah in Emsdetten dazulassen. Hübsch bleiben die Herbstblüher noch bis zum ersten Bodenfrost.

Im Hospiz Haus Hannah werden unheilbar kranke Menschen in der letzten Phase ihres Lebens begleitet und versorgt.