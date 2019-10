Entkusseln ist eine Knochenarbeit

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen: Heidefest in Bertlings Haar

Saerbeck -

Wenn der historische Kiepenkerl mit rotem Halstuch und Kornflasche in der Hand mitten in der Bauerschaft durchs Gelände läuft, muss das einen Grund haben. Der Mann im Kostüm der früheren fliegenden Händler versorgte am Samstag im Landschaftsschutzgebiet Bertlings Haar rund 40 Mitglieder des Heimatvereins und der Landjugend mit einem Schluck zur Stärkung.