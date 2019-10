Die Schrottsammlung der Kolpingsfamilie hilft doppelt: Einerseits bietet sie die Gelegenheit, einmal Platz zu schaffen und sich von allem überflüssigen Altmetall zu trennen. Andererseits finanziert der Schrott insbesondere die Kolpingjugend. Am Samstag, 26. Oktober, stehen zwischen 9 und 12 Uhr ehrenamtliche Mitarbeiter auf dem Parkplatz der Firma aktronic, Am Steinkreuz, bereit, um beim Ausladen zu helfen und die Metallsorten schon mal vorzusortieren. Angeboten wird auch wieder der Abholservice. Wer ihn in Anspruch nehmen möchte, kann schon jetzt Wienhold Wernsmann unter ✆ 01 51 21 56 87 94 oder im Festnetz unter ✆ 0 25 74/ 80 24 anrufen. Das ist auch noch am Morgen der Schrottsammlung möglich. Möglichst sollten die Teile von Beimischungen anderer Materialien „befreit“ sein, also Fahrräder beispielsweise von den Gummireifen, bittet die Kolpingsfamilie.