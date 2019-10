Sie nutzten die schulfreie Zeit, um im Mehrgenerationenhaus (MGH) einen Babysitterkurs zu absolvieren. „Die Ferien sinnvoll genutzt, aber wir hatten auch jede Menge Spaß“, kommentierte Kursleiterin Silvia Weßeler am letzten der drei Tage und bekam für die Kurzzusammenfassung zustimmendes Nicken und Lachen.

Auf dem Lehr- und Übungsplan standen in Theorie und Praxis unter anderem die Entwicklungsschritten vom Säugling bis zum Schulkind, altersgerechte Spielanregungen, Ernährungsfragen, der Umgang mit schwierigen Situationen, Verhalten im Verkehr und Rechtliches. Am Mittwoch erkundete die Gruppe einen Spielplatz und klopfte das Gelände auf Möglichkeiten zum Spielen und zur Entwicklungsförderung ab und auf mögliche Gefahrenstellen. „Trockenübungen“, unter anderem in Erster Hilfe am Kind, machten die Mädchen mit drei Puppen. Soweit, dass die Puppen Namen bekamen, ging es dieses Mal allerdings nicht. Kursteilnehmerin Emma hat zwar schon Erfahrung beim Babysitten mit ihrer kleinen Cousine. Sie fand trotzdem, dass der Kurs viel gebracht hat. Fit für das stundenweise Betreuen von Kindern, das bescheinigen jetzt Babysitter-Diplome den Mädchen.

Das MGH führt eine Babysitterkartei. Sie richtet sich an Eltern nicht nur von Säuglingen, sondern auch von älteren Kindern. Der Preis für die Kinderbetreuung ist dann allerdings private Verhandlungssache.