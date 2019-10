Saerbeck -

Die Saerbecker Landjugend nimmt an der bistumsweiten „KLJB Collecting“-Aktion teil. Dabei gibt es für jede Aktion Punkte, weshalb die KLJB in letzter Zeit noch aktiver war als sonst. Die aktuelle Monatsaufgabe fordert die 14 Vorstandsmitglieder auf, darzustellen, was für sie „Ehrenamt“ bedeutet.