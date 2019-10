Teil einer Maiswurzel-Bewegung

„Die großen Schlepper bringen Aufmerksamkeit und auch Zusammengehörigkeitsgefühl“, sagt der Öffentlichkeitsarbeiter des Landwirtschaftlichen Ortsverbands (LOV). Die Initiative „Land schafft Verbindung“, die hinter den Protesten von Bauern gegen die aktuelle Agrarpolitik und „Bauern-Bashing“ steht, ist ganz jung. Man könnte sie eine Maiswurzel-Bewegung nennen. Organisiert über Soziale Medien, „ganz bewusst unabhängig von den Landwirtschaftsverbänden“, beschreibt Andreas Puckert, aber auch schnell regional organisiert und mit großem Rückhalt bei den Bauern.

Die Demo mit schweren Maschinen und Verkehrsbehinderungen findet Andreas Puckert „angemessen“. „Wir Bauern sind ja nicht mehr viele. So können wir Aufmerksamkeit erregen. Und die Botschaft ist ja auch in der Politik angekommen, wie das Statement der Bundeskanzlerin zeigt“, sagt er. Von vielen Verkehrsteilnehmern in Münster habe es den Daumen hoch gegeben dafür. Er könne aber auch den Ärger bei Menschen verstehen, die vielleicht dringend zu einem Termin mussten.

Als Kritikpunkte am aktuellen Agrarpaket der Bundesregierung nennt Andreas Puckert zuerst die neue Düngemittelverordnung, die pauschal 20 Prozent weniger Düngung vorsieht. Das betrifft alle Flächen und alle Landwirte. Die Bedeutung für den Ertrag sei noch offen. Und wenn Zwischenfrüchte, die auf dem Feld stehen bleiben, nicht mehr gedüngt werden dürfen, fiele diese Möglichkeit der Nährstoffspeicherung weg und die Zeiten der Gülle-Ausbringung würden weiter eingeschränkt. Einschränkungen beim Pflanzenschutz und erweiterte Abstandsregelungen zu Gewässern sind weitere Punkte auf Puckerts Liste.

Die Agrarverordnung ist aber nicht das einzige, was dem Saerbecker Bauern unter den Nägeln brennt. „Wir wollen auch nicht als einzige verantwortlich gemacht werden für Nitratbelastung und Klimaeinflüsse“, wendet sich Andreas Puckert gegen „Bauern-Bashing“. Für ihn ist dabei auch die Frage: Wo fängt die so genannte industrielle Landwirtschaft eigentlich an. Bei GPS-gesteuerter Ackerbearbeitung nicht, wenn es nach ihm geht. Die sei smart, spare Dünger, Pflanzenmittel und auch Diesel.

Im Gespräch verteidigt Andreas Puckert leidenschaftlich seinen Berufsstand. Er will sich dabei aber nicht den Problemen verschließen, betont er, und glaubt das auch von seinen Berufskollegen. Was er sich wünscht, kann Andreas Puckert klar sagen: Die Politik soll sich nicht von Wählerstimmen und -stimmungen treiben lassen, stattdessen zusammen mit den Bauern und ihren Verbänden klare Ziele entwickeln und die in kleinen Schritten angehen, damit möglichst viele Höfe mitkommen können. „Bei mir und meinen Kollegen spüre ich die Bereitschaft, in kleinen Schritten auch zu großen Veränderungen zu kommen“, sagt Andreas Puckert. Aber „am Ende muss die Familie vom Unternehmen Bauernhof leben können“.

Weil er das ernst meint, ist der Sinninger Landwirt nicht nur bei der Demo mitgefahren. Parallel dazu beteiligt er sich an einer anderen, stilleren Form des Protests: den grünen Grüßen, die als Mahnmale auf manchen Äckern stehen und ganz ähnliche Ziele verfolgen.