In die Klimakommune fuhren statistisch gesehen im vergangenen Jahr 2143 Einpendler zum Arbeiten (Quote: 66,3 Prozent). 2937 Auspendler verließen täglich das Dorf, um ihre Brötchen außerhalb zu verdienen (72,9 Prozent). 1090 der insgesamt 7139 Saerbecker arbeiteten innerhalb der Gemeinde. Damit ist die Zahl der Einpendler im Vergleich zum Jahr 2017 leicht gestiegen (2058, Quote: 65,9 Prozent), die der Auspendler ist nahezu konstant geblieben (2934, Quote: 73,4 Prozent). Innergemeindliche Pendler gab es 2017 26 weniger

Von allen 396 Städten und Gemeinden des Landes hatten Merzenich (86,1 Prozent) und Holzwickede (85,7 Prozent) im Vorjahr die höchsten, Schmallenberg (30,1 Prozent) und Marsberg (30,2 Prozent) die niedrigsten Einpendlerquoten. Saerbeck liegt in diesem Vergleich auf Rang 50. Die höchsten Auspendlerquoten verzeichneten Merzenich (85,2 Prozent) und Inden (84,7 Prozent); die niedrigsten Auspendlerquoten gab es in Münster (26,0 Prozent) und Köln (27,9 Prozent). Hier belegt Saerbeck Platz 89.

Von wo kamen die Menschen, um in Saerbeck zu arbeiten? An der Spitze liegt Emsdetten (337), des Weiteren folgen Greven (301), Rheine (178), Ibbenbüren (174), Hörstel (110), Münster (109), Lengerich (102), Steinfurt (89), Ladbergen (65), Lienen (51) Nordwalde (39), Neuenkirchen (37), Tecklenburg (36), Wettringen (25), Ochtrup (22), sonstige (468).

Die Saerbecker zog es nach: Münster (669), Greven (499), Emsdetten (481), Ibbenbüren (150), Rheine (100), Steinfurt (98), Lengerich (84), Tecklenburg (75), Hörstel (67), Ladbergen (61), Osnabrück (57), Telgte (32), Altenberge (25), Nordwalde (25), Dortmund (20), sonstige (494).

Die Pendlerrechung NRW greift im Wesentlichen auf Vollerhebungen zurück, die die Erwerbstätigen valide erfassen. Daher ist die Qualität der Daten laut statistischem Landesamt als sehr gut zu bewerten.