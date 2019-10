Weltweite Montage

Wer aufmerksam durch den Supermarkt läuft und in die Regale schaut, der sieht, wo die F&C GmbH tätig ist. „Alles, was verpackt und bedruckt ist, ist unser Geschäft“, erklärt Geschäftsführer Matthias Struffert: von der schützenden Folie, die den Schokoriegel umwickelt, über die Chipstüte und Nudelverpackung bis hin zur bedruckten Papier- oder Plastiktüte. Gut möglich, dass das Saerbecker Unternehmen die Druckmaschine aufgebaut hat – weltweit.

„Das ist ein großer Bereich“, beschreibt Matthias Struffert die Welt der flexiblen Verpackungsmaschinen. Als Dienstleister ist F&C (flexo-converting) für eine Vielzahl verschiedener internationaler Unternehmen aus der Verpackungsindustrie tätig geworden, montiert und demontiert die Folienherstellungs- sowie Druckmaschinen.

In der Praxis sieht das so aus: Der Hersteller baut im Werk die Maschine auf, um sie zu testen, anschließend wird diese abgebaut, verpackt, verladen, zum Kunden geschickt und dort montiert, wo der Hersteller sie schließlich abnimmt. „Das gleiche passiert auch mit Gebrauchtmaschinen, zum Beispiel wenn eine Druckmaschine von Standort A nach B oder in ein anderes Werk versetzt wird“, fügt Struffert hinzu.

Je nach Größe dauert ein Aufbau drei bis sieben Wochen. Eine mittlere Anlage ist 25 Meter lang und 14 Meter breit.

Die Montagearbeiten sind eine weltweite Angelegenheit. Matthias Struffert hat in seinem Büro eine große Weltkarte an der Wand hängen, auf der die Einsatzgebiete markiert sind. Vor allem Europa und die USA stechen ins Auge. Aber auch „schöne Baustellen in Neuseeland oder Australien, wo man sich zwischendurch mal was ansehen kann“, so der Geschäftsführer.

Mit 22 Jahren ist er in die Montagetätigkeit eingestiegen, hat, wie er sagt, „Blut geleckt“. Da er im Laufe der Jahre das Know-how lernen und Kontakte knüpfen konnte, sah er sich vor 14 Jahren in der Lage, sich selbstständig zu machen, gründete F&C. An der Selbstständigkeit schätzt er die Unabhängigkeit und Entfaltungsmöglichkeiten. Mittlerweile beschäftigt Matthias Struffert 27 Mitarbeiter (Elektriker und Mechaniker), die weltweit unterwegs sind.

Aber nicht nur: In der hauseigenen Werkstatt am Brochterbecker Damm werden circa zwei Meter große Druckzylinder bearbeitet, Zubehörteile für die Druckmaschinen, ohne die diese nicht funktionieren würden. Überdies werden Maschinenteile repariert sowie gebrauchte Maschinenteile für Firmen eingelagert.