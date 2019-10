Am Dienstag schauten Nadine Hülsmann und Sandra Althermeler vor Ort im Turnraum nach, was aus dem Geld geworden ist.

„Die Softbälle sind sehr beliebt und die alten waren ausgefranst und abgängig“, erklärte Petra Wieling, Leiterin der Kita in Trägerschaft der katholischen Kirchengemeinde St. Georg. Die neuen Spiel- und Sportteile sind weich, „weh tun kann man sich damit gar nicht“. Petra Wieling bedankte sich für die Spende und versprach, im Gegenzug in der Kita St. Marien kräftig die Werbetrommel zu rühren für Kuchenspenden und das Einkaufen auf dem nächsten Kinderflohmarkt. Da zeichnet sich ein Kreislaufsystem ab. Und am Flohmarkttag helfen auch Kinder selbst mit. Leonie Althermeler (9) zum Beispiel, die mit anderen die Chiffrenummern verkaufter Teile in die richtigen Verkäufer-Töpfchen sortierte.

Bei den zwei Kinderflohmärkten pro Jahr in der Bürgerscheune geben die Verkäufer einen kleinen Teil des Umsatzes ab. Außerdem füllt das Buffet mit gespendeten Kuchen den Topf, aus dem jährlich eine ordentliche vierstellige Summe verteilt werden kann. „Unsere Flohmärkte sind eine wirklich gute Geldquelle für Projekte mit Kindern in Saerbeck“, sagte am Dienstag Mitorganisatorin Nadine Hülsmann. Die Kitas im Dorf will das Team möglichst gleich behandeln. Es können sich aber auch andere Gruppen, Vereine oder Initiativen um eine Spende bewerben. Kinder in Saerbeck sollen etwas davon haben, das ist die Regel. Bewerbungen sind möglich per E-Mail an kinderflohmarkt.saerbeck@gmail.com.