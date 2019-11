Das Projekt Klimakommune wurde von den ersten Ideen an die ganze Zeit über mit großer Beteiligung und großem Engagement der Bevölkerung angegangen, heißt es aus dem Förderverein. Nach zehn Jahren sei es an der Zeit, das zu würdigen und durch die Präsentation von Beiträgen in größerem Rahmen sichtbar zu machen.

Das Themenfeld sei absichtlich weit gehalten und umfasse auch zum Beispiel persönliche Verhaltensänderungen bei der Mobilität. Besonders gespannt sei man auf das, was noch nicht groß bekannt sei. Geplant ist unter anderem eine Feierstunde im Frühjahr 2020.

„Wer sich mit seinem Beitrag bei uns meldet, hat damit schon die Einladung dazu sicher“, lockt Johannes Dierker, Mitglied im Vorstand des Fördervereins.

Meldungen sind bis Freitag, 15. November, möglich bei Johannes Dierker, ✆ 0 25 74/9 83 30 15, oder per E-Mail an energiestammtisch@saerbeck.de.