Rund 100 Übungsleiter, Helfer und Ehrenmitglieder waren eingeladen. „Das soll ein Dankeschön sein an alle, die sich in unserem Sportclub engagieren“, fasste Henrik Schräer knapp als Begrüßung zusammen. Er war zusammen mit seinen Vorstandskollegen Stefan Kordes, Alfred Wennemann und Matthias Ahmann an diesem Abend sozusagen Gastgeber. Auf die Gäste wartete jenseits der Theke ein umfangreiches Grillbuffet.

Das Spektrum, in dem die 100 Übungsleiter und Helfer beim Sportclub tätig sind, ist groß. Sie reicht von Reha-Sport über Handball, Kinderturnen und Thaiboxen bis Fußball. Die Spannbreite des Alters bezifferte Stefan Kordes zwischen 15 und 80 Jahren. Und wer am Freitag zunächst noch beschäftigt war, konnte an diesem Abend noch nachkommen. Der Weg war ja nicht weit.

Einer der nächsten Termine, der beim SC Falke ansteht, ist die Verleihung der Sportabzeichen. Sie findet am Freitag, 29. November, ab 18 Uhr im Falke-Treff am Sparkassen-Stadion, Lindenstraße, statt.