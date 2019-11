Auf den Plätzen und in den Straßen des Dorfkerns erwartet die Besucher die bewährte und beliebte Mischung aus Lokalem und Vorweihnachtlichem. Vom Pfarrheim St. Georg bis zur Maximilian-Kolbe-Gesamtschule, vom Kreisverkehr Lindenstraße bis zum Kirmesplatz locken an den zwei Tagen rund 170 Anbieter.

Ludger Hartken vom Verkehrsverein als Veranstalter verspricht: „Unser Adventsmarkt bleibt dörflich geprägt.“ So sind wieder viele Vereine und Gruppen aus Saerbeck dabei. Zu den Klassikern zählen der Reibekuchenstand der Pfadfinder, die Haus-Hannah-Hütte des Adventsmarkt-Teams, die Groß-Hütte des SC Falke mit dem Bratwurstgrill und der 1. Männer-Kochclub, der die hohe Kunst des Grillens zelebriert. Glühwein gibt es beim Heimatverein und in der Florianshütte der Freiwilligen Feuerwehr, die kfd (Frauengemeinschaft) St. Georg lädt zum Steh-Café ins Pfarrheim ein. Mit dabei sind auch die Partnerschaftsvereine Ferrieres (Frankreich) und Rietavas (Litauen) und einige weitere. Die Maximilian-Kolbe-Gesamtschule lädt am Samstag von 14 bis 17 Uhr zum Tag der offenen Tür mit Präsentationen, Basar, Infos und dem großen Schulcafé in der Mensa ein. Drum herum gibt es im Dorfkern Krippen, Adventskränze, Engel, Gestecke, Geschenk- und Deko-Ideen, jede Menge gegen Hunger und Durst und auch wieder die Lebendkrippe, alles in vorweihnachtlichem Ambiente.

Den offiziellen Auftakt zum Adventsmarkt macht der Laternenumzug. Er beginnt am Freitag, 22. November, um 17 Uhr am Rathaus und führt, begleitet vom Kolping-Jugendblasorchester, bis vor die St.-Georg-Pfarrgemeinde. Dort erwartet die Kinder eine Überraschung vom Verkehrsverein.

Bei den Vorbereitungen wird der Verkehrsverein von den Klassen 4a und 4b der St.-Georg-Grundschule unterstützt. Die knapp 50 Schüler holten jetzt 100 Schuhkartons im Schuhhaus Meyer ab. Daraus machen sie (leere) Geschenkpäckchen als Deko für den Adventsmarkt. Vorab gab es von Ludger Hartken dafür „Lob und ein großes Dankeschön“. Nachher bekommen die Kinder noch Schoko-Nikoläuse als Lohn für ihre Arbeit.