Die Delegation, einige Vertreter der Gemeinde Westerkappeln und Klimakommune-Manager Guido Wallraven trafen sich in der Heizzentrale, wo es vorab eine kleine Einführung in die bisherigen und zukünftigen Aktivitäten der Klimakommune gab. Sehr interessant für die Gäste aus Namibia schien die Idee einer unabhängigen Energieversorgung zu sein, da bedingt durch einen aktuell stattfindenden Strukturwandel in der Region, die Versorgungssicherheit im Bereich Frischwasser und Elektrizität gefährdet ist.

Daraufhin ging es mit dem Bus zum und durch den Bioenergiepark. Windkraft und Photovoltaik wurden als die vielversprechendsten Technologien zur Bereitstellung von Energie in den südlichen Breitengraden identifiziert. Im weiteren Austausch wurde klar, dass auch in Namibia erste Auswirkungen des anthropogenen Klimawandels zu spüren sind. So herrschte in den vergangenen vier Jahren eine unverhältnismäßig lange Dürreperiode, die es in diesem Ausmaß zuvor nicht gab. Auch häufigere und intensivere Starkregenereignisse traten vermehrt auf, sodass Erosion auch in Namibia einen negativen Einfluss hat, denn dadurch wird die namibische Landwirtschaft nachhaltig geschädigt, schreibt die Gemeinde Saerbeck.