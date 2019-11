Es ist das Ergebnis der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ und ein Zeichen, wie gebefreudig Kinder und Eltern in Saerbeck sein können.

„Weihnachten im Schuhkarton“ ist eine weltweite Aktion der christlichen Hilfsorganisation Samaritan´s Purse (Barmherzige Samariter, vormals „Geschenke der Hoffnung“). Daran mitgearbeitet, gebastelt, eingekauft und gespendet haben in Saerbeck viele kleine und große Leute. Jetzt hat das örtliche Organisationsteam mit Nicole Renk, Elena Amtsberg, Catherine Caceres, Kerstin Jansen-Gieseler und Caroline Huina alle bei ihnen abgegebenen Pakete mit Schokolade, Zahnbürsten, Schulmaterial, Kuscheltieren, Kleidung und mehr zusammengetragen und schickt sie auf die Reise.

Von der zentralen Verteilstelle in Berlin aus gehen die Päckchen aus dem deutschsprachigen Raum in diesem Jahr unter anderem an Kinder Bulgarien, Georgien, Lettland, Rumänien und der Ukraine, wo sie zu Heiligabend zum Beispiel in Schulen oder über Kirchen an Kinder verteilt werden.

Die Motivation, bei der „Weihnachten im Schuhkarton“-Aktion mitzumachen, brachte Caroline Huina aus der Dominikanischen Republik mit. Dort arbeitete sie eine Zeit lang bei einer Missionsorganisation – und bekam die Wirkung der „Geschenke der Hoffnung“ aus der anderen Perspektive mit, als sie die Pakete an Kinder in Slums verteilte. In Saerbeck fand sie Mitstreiterinnen, seit 2012 sind sie dabei, jedes Jahr.

„Mich motiviert, dass man so Kindern, die gar nichts oder viel zu wenig haben, gerade zu Weihnachten ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann“, sagt Elena Amtsberg. Es freut sie zusätzlich, wenn die Kinder hier mitmachen, nachdenken und vielleicht sogar etwas Eigenes abgeben. „Es ist auch für die Kleinsten wichtig zu merken, dass es nicht allen Kindern gut geht“, ist Caroline Huina überzeugt. „Irgendwo auf der Welt sind Kinder wie ihr, die vielleicht noch nie ein Weihnachtsgeschenk bekommen haben – glaubt ihr, die freuen sich bald“, fragt derweil Elena Amtsberg einige Kinder aus der Kita Emilia, die sich am Basteltisch für die Aktion engagiert haben. Emilia-Leiterin Tanja Wermers, die selbst genähte Schals und Mütze beigetragen hat, sieht die Aktion auch pädagogisch: als einen Blick aus der anderen Perspektive auf die Konsumgesellschaft.