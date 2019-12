Ein paar hundert Meter westlich des Grünen Markts an der Industriestraße können Saerbecker und Auswärtige auf Linderskamps Hof an der B 475 in Middendorf fündig werden.

Helmut Drüing, Geschäftsführer der Genossenschaft, begutachtete zum ersten Advent die ab 2015 angelegten Schonungen und fand zusammen mit Peter und Reinhard Linderskamp: „Weihnachtsbäume für Saerbeck sollten aus der Saerbecker Landwirtschaft kommen.“ Zusammengearbeitet hätten beide Betriebe schon seit Jahren, nun sei alles an einer Stelle beisammen.

Linderkamps Hof baut die bäuerliche Direktvermarktung unter anderen mit den Regio-Boxen seit Längerem aus. Im Advent bietet Familie Linderskamp Bäume zum selbst schlagen in der Schonung bis etwa 1,7 Meter Größe an. Bäume aller Größen gibt es fertig geschlagen zum Mitnehmen. Auf seinen Schonungen würden keine Pflanzenschutzmittel eingesetzt, erklärte Jungbauer Peter Linderskamp. Das Sauberhalten und Düngen würden übrigens im Sommer die tierischen Bewohner des Hühnermobils erledigen.