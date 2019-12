In der Ratssitzung am Donnerstag dankte Bürgermeister Wilfried Roos Andreas Fischer für „die engagierte und fundierte Mitarbeit im Rat, in den Ausschüssen und besonders im Planungsausschuss“. Roos erklärte persönlich, „deine vertrauensvolle und loyale Zusammenarbeit war mir immer wichtig“. Beide haben in den 1990er Jahren bereits in der Stadtverwaltung Lengerich zusammengearbeitet. Fischer folgte Roos ins Saerbecker Rathaus, wo er nun auf 21 Dienstjahre zurückblicken kann. In der vergangenen Woche hatte bereits Florian Bücker (CDU) als Vorsitzender des Planungsausschusses in dessen Sitzung Fischers Verdienste gewürdigt.

Andreas Fischer blickte kurz auf eine lange Liste von Projekten zurück, an denen er beteiligt war, und lobte die „konstruktive Zusammenarbeit, die außergewöhnlich erfolgreich“ gewesen sei. Abwerbeversuchen habe er widerstanden, und er „glaube, es war richtig, dass ich mich für die Gemeinde Saerbeck entschieden habe“.

Die Ratsmitglieder verabschiedeten Andreas Fischer mit Applaus, einer Fotocollage mit Saerbecker Motiven und einer Unterschriftentafel in den Resturlaub. Ein offizieller Akt ist für Mai 2020 terminiert.