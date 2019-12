Saerbeck -

Schokoladige Nikolausgrüße verteilten die Messdienerleiter am Donnerstagabend. 180 Schoko-Nikoläuse wurden bei ihnen in Auftrag gegeben. Zum Nikolaustag am Freitag platzierten die Messdiener diese Schokoladenfiguren vor Haustüren, auf Fensterbänken und in Blumentöpfen.