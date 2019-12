„Wir sind ganz überwältigt von der Resonanz“, berichtet Andreas Puckert, Vorstandsmitglied des Landwirtschaftlichen Ortsvereins (LOV) Saerbeck. Die Rede ist von der „Großen Nikolausfahrt mit dem Trak-tor“, die am Samstagnachmittag vom Parkplatz des Grünen Zentrums an der Hembergener Straße aus stattfand. „Es war das erste Mal, dass wir so eine Aktion angeboten haben“, sagte Andreas Puckert.

Zusammen mit der Landjugend (KLJB) Saerbeck und den Landfrauen Saerbeck hat der LOV diese Aktion ins Leben gerufen. Die Landfrauen und ein Teil des KLJB-Vorstandes kümmerten sich um die Versorgung mit Kinderpunsch, Glühwein und weiteren Getränken. Mit Nikolausmützen und Spekulatius wurde eine weihnachtliche Atmosphäre geschaffen.

Gegen eine freiwillige Spende haben die Landwirte und die Landjugendlichen eine Fahrt auf dem Trecker angeboten, was vor allem Kinder gerne annahmen. Von dem Parkplatz herunter in Richtung Sinnigen ging es über Nebenstraßen und Feldwege zurück zum Grünen Zentrum. Ausschließlich lachende Gesichter und strahlende Augen kamen zu-rück von der 15-minütigen Fahrt. „Wir schätzen die Besucherzahl auf 300 Personen. 150 Mal sind unsere Trecker die Route gefahren", so die Zahlen des Organisationstrios. Aufgrund der unerwartet hohen Besucherzahlen, wurde die Treckeranzahl von sechs auf acht aufgestockt.

Aus dem Getränkeverkauf und den freiwilligen Spenden ging eine Summe hervor, die zurück an die Saerbecker Kinder gehen soll. „Sobald wir genaue Empfänger haben, wird die Summe bekannt gegeben und eine offizielle Übergabe wird folgen“, teilte Andreas Puckert mit. Wegen des großen Erfolges ist eine Wiederholung im nächsten Jahr sehr wahr-scheinlich.