Seit vielen Wochen proben die Musiker des Kolping-Blasorchesters (KBO) unter der Leitung von Jan Freund für die Weihnachtskonzerte, um den Zuhörern ein umfangreiches Programm bieten zu können. Jetzt wurden die letzten Feinheiten beim Probenwochenende des Hauptorchesters einstudiert, damit das Zusammenspiel reibungslos funktioniert.

Unter anderem werden den Zuhörern Melodien aus dem Film Forest Gump, der Schlittenfahrt durch die Alpen von Alfred Bösendorfer und viele bekannte Weihnachtslieder geboten. Auch das Jugendblasorchester unter der Leitung von Holger Till arbeitet an der letzten Perfektion, damit die Zuhörer sich unter anderem auf das Lied „It don´t mean a thing“ von Duke Ellington freuen können. Die 24 Kinder des Sing- und Spielkreises werden die Zuschauer bei den Konzerten mit dem weihnachtlichen Singspiel „Ein Platz unter Menschen“ auf eine kleine Reise durch die Weihnachtszeit mitnehmen.

An drei Terminen werden die Musiker weihnachtliche Stimmung in die Saerbecker Bürgerscheune bringen: Am Sonntag, 15. Dezember, Samstag, 21. Dezember und Sonntag, 22. Dezember wird eine Mischung aus Klassik, sowie traditionellen und modernen Weihnachtsstücken dargeboten. Die Nachmittage beginnen ab 15 Uhr mit einem gemütlichen Kaffeetrinken, bei dem selbst gebackene Kuchen und Torten angeboten werden. Anschließend beginnt gegen 16 Uhr das Konzertprogramm, durch das Albert Stakenkötter führen wird. Mit seiner Moderation wird er sicherlich stimmungsvolle Gedanken einfangen und den Konzerten eine ausdrucksstarke Note verleihen.