Karnevals-Retter gesucht

Der Kolping-Karneval hat ein Problem. Oder eigentlich elf Probleme. Bis zum Sturm aufs Rathaus ist es nicht mehr lang – aber es fehlt der Elferrat. Julia Gilhaus-Schütz, Tobias Liesenkötter und der Festausschuss der Kolpingsfamilie haben in den vergangenen Monaten viele Menschen gefragt, mit Engelszungen die Werbetrommel gerührt. Und es gab auch bis kurzem einen heißen Kandidaten – der dann aber doch kalte Füße bekommen hat. Deshalb startet der Festausschuss jetzt einen öffentlichen Aufruf.

Den Leitgedanken des Karnevals in Saerbeck, organisiert von der Kolpingsfamilie, erklärt Tobias Liesenkötter ganz schlicht so: „Wir feiern zusammen mit allen.“ Deshalb gebe es jedes Jahr einen anderen Elferrat. Ums drum herum kümmert sich der Festausschuss, das ganze Dorf ist zum Mitmachen eingeladen – „das ist uns wichtig“, sagt Tobias Liesenkötter. Was bisher gut lief, hakt nun an entscheidender Stelle.

Närrisch zuversichtlich zeigt sich Julia Gilhaus-Schütz: „Wir vertrauen auf die Kräfte im Dorf. Saerbeck schafft das, da sind wir sicher.“ Der Karneval finde auf jeden Fall statt. Aber „ob er einfach nur schön oder mit Elferrat noch schöner wird, hängt jetzt von euch Saerbeckern ab“, ruft sie auf. Ein bisschen Zeitdruck sei mittlerweile schon da, räumt sie ein, und der Festausschuss mit seinem Latein erstmal am Ende.

„ Das wäre wie ,Saer‘ ohne ,beck‘. Das wäre wie ,Saer‘ ohne ,beck‘. “ Julia Gilhaus-Schütz

Der Rahmen ist flexibel, beschreibt das Karnevals-Moderatorenduo das Umfeld für einen Elferrat. Es können auch weniger Menschen sein als elf. Auch wenn sich einzelne, Paare oder kleine Gruppen melden, wäre das schön. Dann würden sie eben versuchen, ein Mixed-Team zu bilden. Prinz, Prinzessin, Dreigestirn oder gar keiner mit dem Zepter in der Hand: Gab´s alles schon, geht alles. Kegelclub, Nachbarschaft, Vereine, lose Gruppen, Freundeskreise oder Kollegen aus einem Betrieb: Alle sind eingeladen, Elferrat zu werden.

Als Voraussetzungen nennt Tobias Liesenkötter Spaß am Karneval und etwas Zeit für die Gestaltung des Umzugswagens, das Entwerfen der Statuten und die Auswahl der Kostüme. Und er sagt jegliche Hilfe und Unterstützung des Festausschusses zu. Das Programm für einen Elferrat schildert Tobias Liesenkötter übersichtlich: Proklamation und Rathaus-Sturm am Donnerstag, 6. Februar 2020, Karnevalssitzung am Samstag, 8. Februar, Umzug am Samstag, 22. Februar. „Mehr geht natürlich immer“, sagt er, „und eine bessere Gelegenheit, spontan Elferrat zu werden, gab es noch nie“.

Hilfe bei der Suche nach Nachfolgern kommt vom Prinzen der Vorsession, Thomas Teigeler mit den „Falke Street Boys“ als Elferrat. Als Zeuge und aus erster Hand erklärt er: „Es war eine super geile Zeit!“

Beim Appell an die Narren im Dorf sind sich Julia Gilhaus-Schütz und Tobias Liesenkötter einig: „Es steht auf Zepters Schneide. Wenn sich niemand findet als Elferrat, als Prinzessin, Prinz oder Dreigestirn, dann wäre der Karneval wie Saer ohne beck, wie Schule ohne Lehrer, wie Adventsmarkt im Regen.“ Eines wäre ein spontaner Elferrat auf jeden Fall: der Retter in der Not und damit fast schon Helden.