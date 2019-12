Rainer Hoppe bleibt Zweiter Vorsitzender, Stefan Rotthowe Schriftführer. Der amtierende König Andreas König ist weiter Bauerschaftsvertreter.

Im militärischen Vorstand bestätigte die Versammlung Markus Hinnemann als Oberst und Peter Linderskamp als Major. Adjutant bleibt Christoph Greten. Auch die Kinderschützenfestbetreuer bleiben dieselben: Andreas König und Dirk Kerstingkötter. Nach einer Vakanz ist der Posten des Jugendwarts mit der Wahl von Markus Greten wiederbesetzt. Ganz neu bei den Dorfbauern-Middendorfern ist Jonas Raffel. Der Jugendliche trat dem Verein als Neuzugang bei.

Das Schützenfest ist terminiert auf 3. bis 5. Juli 2020. Die Schützen wollen dafür am mittlerweile bewährten DJ statt der früheren Kapelle festhalten. Vorher finden am Sonntag, 2. Februar 2020, das Kegelturnier und am Samstag, 15. Februar, das Winterfest statt.