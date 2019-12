Jung und Alt zusammenbringen

Das generationenübergreifende Gemeinschaftsprojekt der Kitas mit dem MGH startete im Herbst gleich glücklich. Die „Omas“ schenkten den Kindern Schirmmützen mit den Namen darauf, die Kinder revanchierten sich mit Plaketten zum Umhängen. Schwupps, die Scheu war weg, wenn sie jemals da war.

Genau genommen war die Idee aus dem TV abgekupfert, gab Brigitte Wolff-Vorndieck zu, die Projektleiterin des MGH. Aber im Bewegungsraum der Kita St. Marien, wo die Seniorinnen Gäste nun einige Male vormittags für eine Stunde Gäste der Kinder waren, glänzte sie. „Zusammen etwas machen, das ist die beste Möglichkeit, Jung und Alt zusammenzubringen“, findet Brigitte Wolff-Vorndieck.

Erzieherinnen und die Singgruppen-Leiterin haben bekannte und neue Lieder ausgesucht, die für Kinder und Seniorinnen passen. Rita Verlage holte ihre Gitarre und Ukulele heraus, für die Kinder und Omas gab es Rhythmustrommeln und Kastagnetten. Es erklangen „Kling‘, Glöckchen“ und der moderne Klassiker „In der Weihnachtsbäckerei“, unter anderem. Am Ende hockten die Kinder bei ihren „Omas für ein Stündchen“ auf dem Schoß und sangen weiter.

Das Sing-Projekt über Generationen hinweg war zunächst eines auf Zeit, erklärte Petra Wieling. Die pädagogische Auswertung steht für Anfang des nächsten Jahres im Kalender. Die Leiterin der Kita Sonnenschein wusste aber schon beim letzten Treffen vor Weihnachten: „Das macht allen Spaß, das muss weitergehen.“

„Eine gute Sache“, fand auch Harald Schütz, altersmäßig in der Kategorie „Opa“ anzusiedeln. Der Vorsitzende der Bürgerstiftung Altes Rathaus / Mehrgenerationenhaus stellte zwischen den Sing-Omas und den Kindern fest: „Alt und Jung zusammenzubringen, das wird viel zu wenig gemacht.“ Dabei hätten 70-Jährige daran genauso viel Spaß wie Fünfjährige. Es passe „super zu den Zielen der Stiftung, Dinge zusammenzubringen, statt dass vieles auseinandergeht in der Gesellschaft“.

Die Stiftung hat das MGH-Gebäude von der Gemeinde langfristig gepachtet und stellt es der Kolpingsfamilie für das Mehrgenerationenhaus zur Verfügung. Darüber hinaus unterstützte die Stiftung das Singprojekt mit Spendenmitteln, die für Textblätter, Vorbereitungsmaterial und Honorare gebraucht wurden.

Die Vorschulkinder sagten wenig, sie waren mit Singen beschäftigt. Und was meinten die „Omas“ zu ihrem Einsatz in der Kita? „Wir können von den Kindern allerhand lernen“, zum Beispiel. Oder „das ist eine Bereicherung für mich.“ Und „die Kinder verbreiten Spaß und Freude“. Man durfte nur die zum Start geschenkte Namensplakette nicht vergessen. Die Beziehung zwischen „Omas“ und Kinder war offensichtlich schnell so eng geworden, dass die Kleinen das übel nahmen – aber nur ganz kurz, dann kam ein Lied.