Am Multifunktionsgebäude auf der Sportanlage an der Lindenstraße 40 sind noch am Freitag, 20. Dezember, 14 bis 18 Uhr, und am Samstag darauf, 10 bis 17 Uhr, Bäume zu haben.

Bis auf die erste Stunde am Samstag sorgt außerdem die Handballabteilung des Sportclubs für Grillwurst, Waffeln, Glühwein und Kinderpunsch. Darüber hinaus verspricht das Weihnachtsbaum-Team für jeden Kunden eine kleine Überraschung, meldet der SC Falke.

Organisiert wird die Aktion seit Jahren von Mitarbeitern der Saerbecker Fira Aqualine zugunsten des SC Falke. Von den Einnahmen für jeden Baum geht eine Spende an den Saerbecker Sportclub.