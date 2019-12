Die drei besten Einzelschützen des Pokalschießens erhalten Präsentkörbe. Das Startgeld beträgt je Mannschaft (drei Personen) neun Euro und je Einzelstart drei Euro. Gewehre und Betreuer werden durch die Schießgruppe gestellt.

Zusätzlich bietet die Schießgruppe für alle Hobby-Schützen ein Bierfass-Mannschafts-Schießen an. Eine Mannschaft besteht aus drei Schützen. Je Spiegel erfolgt ein Schuss. Auf die Gewinner warten zehn Liter Bier. Der zweite Preis sind fünf Liter Bier, der dritte ein Sixpack Bier (kein Alkohol an Minderjährige).

Die Wettkampftage sind am Donnerstag, 2. Januar, von 18 bis 22 Uhr, am Freitag, 3. Januar, von 18 bis 22 Uhr, am Samstag, 4. Januar, von 18 bis 20 Uhr und am Sonntag, 5. Januar, von 11 bis 16 Uhr. Die Siegerehrung findet am Sonntag gegen 17 Uhr statt.

„Wir freuen uns auf Euren/Ihren Besuch und eine spannende, sportliche und faire Veranstaltung“, schreibt die Schießgruppe. Mitmachen können alle Vereine, Gruppen, Verbände, Clubs, Gemeinschaften, eben alle. „Einfach mal reinschauen.“