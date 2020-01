S echs Bobbycars in den typischen Treckerfarben Grün und Rot bekamen die sechs Kitas in Saerbeck am Donnerstag geschenkt. Vor der Kita Regenbogen gab es dafür von einem großen Kinderchor ein lautes „Danke!“ für den Landwirtschaftlichen Ortsverein, die Landfrauen und die Landjugend.