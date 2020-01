Kassierer mit Messer bedroht

Saerbeck -

Bei einem bewaffneten Raubüberfall auf den K+K-Markt in Saerbeck am Donnerstag kurz vor Ladenschluss hat ein Kassierer einen Schock erlitten. Wie die Polizei gestern mitteilte, wurde er von dem Täter mit einem Messer bedroht und gedrängt, die Kasse zu öffnen. Aus dieser stahl der Räuber Geld und verstaute es in einem Rucksack.