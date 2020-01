Keine Gottesdienst-Feier ohne ihn

Saerbeck -

Der Schlüsselbund von Christoph Brehm ist ohne Zipp und Zapp. An einem schlichten Metallring hängen diverse Exemplare, von hochmodern bis altertümlich. Die meiste Zeit befindet er sich zusammen mit Notizblock, Gottesdienstplan und Notenblättern in der Tasche des 50-Jährigen, der in Personalunion Kirchenmusiker und Küster von St. Georg ist. Nur manchmal steckt er den Bund in eine Jackentasche und ganz selten in eine Hosentasche, obwohl er dort wohl am sichersten aufgehoben wäre, wie er bemerkt.