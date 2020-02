150 Kids heben ab

Saerbeck -

Mit viel Dampf und Getöse landete am Samstagabend in der Bürgerscheune ein glitzerndes Raumschiff auf der Bühne. „Sind wir hier auf dem Mars?“, fragten die beiden „Außerirdischen“. Sie waren zwar nicht auf einem anderen Stern, sondern genau richtig mitten in den Kinderkarneval der Kolpingjugend. Nele Dorstel und Hannes Hankemann aus der Leiterrunde der Kolpingjugend zeigten als „außerirdisches“ Moderatorenpaar dem karnevalistischen Nachwuchs, wie närrische Kinder auch auf der Erde „abheben“ können.