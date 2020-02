Frisch, grün, sachlich und doch emotional: Die Klimakommune Saerbeck ist mit einem neu gestalteten Logo an die Öffentlichkeit gegangen. Blickfang ist ein Windrad, das Löwenzahnsamen durch die Luft wirbelt und damit die Idee der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes auf den Punkt bringt.

Entworfen hat das Logo die Hamburger Grafikerin Jantje Selle, die mit ihrer Agentur Mama Burns im Bereich Kommunikationsdesign unterwegs ist. Kontakte nach Saerbeck brachten sie mit der Gemeinde in Berührung; erstmals gab sie ihre gestalterische Visitenkarte ab für den Tag der offenen Tür 2018 im Bioenergiepark. Die Ideen von 2018 hat sie weiterentwickelt: zum Corporate Design, das den Auftritt der Klimakommune prägen soll und die Optik aus den Anfangstagen der Klimakommune ablösen wird. „Das Logo darf gerne auffallen und es sollte auch junge Leute ansprechen. Die wollen wir ja für den Klimaschutz begeistern“, sagt Jantje Selle.

Deshalb überarbeitet sie weiter den visuellen Auftritt der Klimakommune. Gerade steht die Neufassung des „Energiechens“ auf dem Plan, dem Maskottchen der Klimakommune. Mit dem Anliegen der Klimakommune kann sie sich im Übrigen voll und ganz identifizieren. „So etwas Tolles gibt es in Hamburg nicht“, wird sie in einer Pressemitteilung zitiert. Was ihr an Saerbeck besonders gefällt: „In dem Projekt steckt viel Herzblut, das habe ich sofort gespürt.“