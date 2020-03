Wer erleben will, wie live vor dem Altar etwas Großes entsteht, der ist im nächsten Familiengottesdienst der St.-Georg-Pfarrgemeinde richtig. Am Sonntag, 1. März, ab 10 Uhr geht es im Forum der Maximilian-Kolbe-Gesamtschule (MKG) um das Jahresmotto der Gemeinde, „Zukunftswerkstatt Kirche“. Das Vorbereitungsteam richtet dafür eine Baustelle ein und lädt junge wie ältere Gottesdienstbesucher zum Mitbauen ein – aber nicht nur mit Steinen. „Da könnte sich was entwickeln…“, schreibt die Gemeinde in einer Ankündigung.