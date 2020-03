Vieles ist wie immer auf dem Saerbecker Wochenmarkt. Trotz Coronakrise. Jeden Freitag rollen in aller Frühe die Wagen der Beschicker an, beginnt das geschäftige Treiben, verschwinden Kartoffeln, Wurst und Käse in den Taschen der Kunden. Sehr viel ist aber auch anders geworden – und das nicht nur aufgrund von Hygiene- und Abstandsregeln.