Der SC Falke sagt das geplante Zeltlager der Jugendfußballabteilung in Riesenbeck wegen der Corona-Krise ab. „Wir haben diese Entscheidung schweren Herzen treffen müssen“, heißt es in einer Mitteilung der Abteilungsleitung an die Mannschaften. Vereinsintern wurde diese Nachricht am Wochenende bereits über die Mannschaftsgruppen weitergeleitet.