Der Saerbecker Wertstoffhof weist darauf hin, dass er seit diesem Jahr montags geschlossen ist. Irrtümlicherweise hatten sich in einen Bericht über die Wiedereröffnung die alten Öffnungszeiten eingeschlichen: Am vergangenen Montag standen deshalb rund 25 Kunden vor der Schranke, die leider wieder abgewiesen werden mussten, so eine Pressemitteilung. Montags ist kein Personal auf dem Wertstoffhof, darum kann nicht geöffnet werden. Die Öffnungszeiten am Kompostwerk Saerbeck: Dienstag bis Freitag 10 bis 17 Uhr, Samstag 9 bis 13 Uhr.