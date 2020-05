Chancen nutzen und Kontakte pflegen

Eigentlich hatte sich Krümpel für seine Antrittsbesuche in den Gemeinden des Kreises etwas anderes vorgenommen. In Bürgerversammlungen habe er sich vorstellen und mit Bürgern über seine Ziele sprechen wollen, wie sich der Kreis in den kommenden Jahren nach seiner Ansicht weiter entwickeln solle. „Aber jetzt stellen wir uns flexibel auf die neue Corona-Situation ein“, wird er in der Mitteilung weiter zitiert. Die Kommunen des Kreises besucht Krümpel nach eigenen Angaben oftmals mit dem Fahrrad.

Bücker nutzte die Gelegenheit und stellte dem Landratskandidaten aus Wettringen die markantesten Punkte in Saerbeck vor: Der Bioenergiepark mit dem Standort der FH Steinfurt, der außerschulische Lernstandort, das kreiseigene Kompostwerk und das Salzlager in den Bunkern haben Eindruck hinterlassen bei dem 53-jährigen Wettringer, der zurzeit Kämmerer der Stadt Rheine ist. „Ihr habt Eure Chancen genutzt, das muss man Euch lassen“, zollte er dem Saerbecker Weg seinen Respekt. „Aber ganz ohne den Kreis wäre es ja wohl auch nicht gegangen“, betonte er augenzwinkernd. Im Schulkamp und auf der Saerbecker Großbaustelle „GE Nord“ konnte er sich ein Bild machen, wie es in Saerbeck weitergehen soll und dass die Gemeinde nicht nur auf Bioenergie setzt. Krümpel, der in Wettringen stellvertretender Leiter der Feuerwehr ist, kennt Saerbeck von Treffen und Dienstbesprechungen im Feuerwehrhaus an der Hahnstraße und hatte auch Eckdaten des Gemeindehaushaltes im Kopf. „Bei Kämmerern eine Berufskrankheit“, habe er lachend gesagt, so die Saerbecker CDU. Von einem Ort habe Krümpel nur vom Hörensagen gehört. Dieser habe aber dennoch auf die Liste der zu besuchenden Orte gehört: die Saerbecker Eisdiele.