Anders, aber praktikabel

Die ersten Gottesdienste in der St.-Georg-Pfarrgemeinde nach dem plötzlichen Lockdown Mitte März sind gelaufen. Die Verantwortlichen im Corona-Stab haben jetzt ein positives Fazit gezogen. Zum einen ist die Freude bei Mitgliedern der Kirchengremien und des Pastoralteams groß, dass die umgebaute und frisch renovierte Kirche nach rund einem Jahr wiedereröffnet werden konnte. Zum anderen hat das mit Blick auf die notwendigen Hygiene- und Abstandsregeln gut funktioniert. Vieles war anders als gewohnt, aber es hat gut geklappt, zieht der Corona-Stab als erstes Fazit in der Erprobungsphase.

An ein paar Stellen haben die Vertreter von Kirchenvorstand, Pfarreirat und Pastoralteam im Stab die Regeln genauer gefasst, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde. Ergänzend zu dem Hygiene- und Schutzkonzept, das zuvor veröffentlicht wurde, gilt ab sofort:

Die Kommunionspender nutzen zur Minimierung des Infektionsrisikos stets ein Gesichtsvisier aus Plexiglas, während sie die Kommunion zu den Gläubigen bringen.

Die Teilnehmer werden gebeten, während des Gottesdiensts auf das Knien zu verzichten, um in den Kirchenbänken durchgehend den Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten – auch, wenn die vordere Person nicht kniet.

Entliehene Gotteslob-Bücher sollen nach dem Gottesdienst am Sitzplatz liegen bleiben und nicht selbst zurückgegeben werden. Es wird begrüßt, wenn eigene Gesangbücher mitgebracht werden.

Auch beim Verlassen der Kirche ist der Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Um das sicherzustellen, sollen sich zuerst die Gottesdienstteilnehmern auf den Stühlen an den Seitenwänden zu den Seitenausgängen bewegen, dann die Menschen im Mittelschiff, zuletzt die Personen auf den Bänken seitlich der Altarinsel.

Diese Regeln werden zu Gottesdienstbeginn von der Lektorin oder dem Lektor angesagt. Er teilt auch den aktuellen Kollektenzweck mit. Die Körbchen stehen an den Ausgangstüren.

Unverändert gelten laut Pressemitteilung unter anderem weiter diese Regeln:

Einlass in die Kirche ausschließlich durch das Nordportal (Pfarrheimseite), Ordner regeln Zutritt und Sitzplatzzuweisung, am Eingang und an den Ausgängen besteht die Möglichkeit zur Händedesinfektion, Gotteslob-Bücher stehen in begrenzter Zahl zur Ausleihe bereit und werden nach jedem Gottesdienst ausgetauscht, Sitzplätze sind nur in begrenzter Zahl ausgewiesen (einzeln, für Paare und für Familien), die Kommunion erfolgt ohne Dialog.

Die Gottesdienste finden zu den vor Corona gewohnten Zeiten statt. Lediglich der Gottesdienst am Montagmorgen entfällt.

Jenseits der Gottesdienst-Regelungen stellt der Corona-Stab klar, dass das Pfarrheim noch nicht wieder allgemein für Gruppentreffen zur Verfügung steht. Mit wenigen, klar geregelten Ausnahmen sind Versammlungen in der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW weiterhin grundsätzlich untersagt.

Eine dieser Ausnahmen sind Treffen bestimmter Selbsthilfegruppen. Um Vorbereitungen für weitere Lockerungen von Beschränkungen zu treffen, will der Corona-Stab ein Hygiene- und Schutzkonzept für das Pfarrheim aufstellen.