Baden voraussichtlich ab Pfingsten

Die Sporthallen für Vereins- und Breitensport und der Badesee für alle werden zurzeit fit für Corona-Zeiten gemacht. Die Gemeindeverwaltung arbeitet zusammen mit den betroffenen Vereinen an Hygienekonzepten und praktisch umsetzbaren Lösungen. Angestrebt ist laut Pressemitteilung der Gemeinde die Wiedereröffnung um Pfingsten herum. Auch an einem alternativen Ferienspaß-Angebot in den Sommerferien wird mit Hochdruck gearbeitet. Hier der Stand der Planungen:

Badesee:

„Wir gehen davon aus, dass wir für den Badesee die NRW-Corona-Schutzverordnung und die Anlage zu den Hygiene- und Infektionsschutzstandards zusammen mit dem Verein Wasser+Freizeit umsetzen können“, ist Guido Attermeier zuversichtlich. Geplant ist die Eröffnung der Badesaison nach aktuellem Stand für Samstag, 30. Mai.

Das Konzept zur Eröffnung unter Corona-Bedingungen müsse dem Kreisgesundheitsamt vorgelegt werden, erklärte der Leiter des Sportamts im Rathaus. Es sieht unter anderem vor, dass Besucher beim Betreten und Verlassen des Geländes geleitet werden und ihre Kontaktdaten hinterlassen. Die Zahl gleichzeitig anwesender Badegäste wird voraussichtlich auf 300 begrenzt, um die Mindestabstände gewährleisten zu können und die ehrenamtliche Badeaufsicht von Wasser+Freizeit nicht zu überfordern. Für den Sommer wird an größeren Kapazitäten gearbeitet. „Die Aufgaben am Badesee sind lösbar, weil das Gelände eingezäunt, groß, aber zugleich überschaubar ist“, ist Guido Attermeier zuversichtlich.

„Das Hygienekonzept ist eine Herausforderung“, meinte Andreas Fischer am Freitag vor Ort mit den Füßen im Strandsand. Der Rettungsschwimmer hat im vergangenen Jahr die Ressortleitung Wasserrettung beim Verein Wasser+Freizeit übernommen. Am Badesee tut er, wie viele weitere Vereinsmitglieder, Jahr für Jahr ehrenamtlich Dienst. Andreas Fischer ist seit 1982 dabei und kennt sich aus am See. „Wir wollen ein möglichst einfaches, handhabbares und für die Badegäste nachvollziehbares System einrichten“, erklärt er mit Blick auf die Erfordernisse in Sachen Infektionsschutz. Es werde unter anderem durchnummerierte Zählmarken und eine Zeiterfassung für Besucher geben, gekennzeichnete One-Way-Bahnen für Schwimmer und das Abstandsgebot gemäß der aktuellen Schutzverordnung – auch im Wasser.

Jenseits von Corona freuen sich Andreas Fischer und das ehrenamtliche Team von Wasser+Freizeit, dass Aufräumen, Instandsetzen und weitere Vorbereitungen erledigt sind. Und dass das Wasser im Badesee schon knapp 20 Grad Celsius hat.

Vereins- und Breitensport:

Die Freiluftanlagen konnte die Gemeindeverwaltung bereits wieder für Training ohne Körperkontakt freigeben. Dort gelten die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln, Duschen und Umkleiden bleiben geschlossen.

Für die Sporthallen ist eine Wiedereröffnung für den Vereinssport am Dienstag, 2. Juni, angestrebt. Die Gemeindeverwaltung arbeitet zusammen mit dem SC Falke und der Kolpingsfamilie an einem Hygienekonzept mit möglichst einfachen Regeln. Während die Landesregierung die Corona-Schutzverordnung laufend ändert, sollen die Regeln in Saerbeck voraussichtlich mindestens bis zum Ende der Sommerferien Bestand haben – so der Plan, der Verlässlichkeit für alle Sportler und Vereine schaffen soll.

Wesentliche Punkte: Erfassen der Kontaktdaten und Anwesenheitszeiten der Sportler in Gruppen oder Teams, Trennung der Gruppen unter anderem durch eine Pause zwischen den Trainingszeiten, regelmäßige Reinigung und Desinfektion, Duschen und Umkleiden bleiben geschlossen.

„Beim SC Falke und bei der Kolpingsfamilie sind Ehrenamtler tätig. Wir wollen mit einem festen Hygienekonzept den Übungsleitern das Einhalten der Regeln möglichst einfach machen“, beschreibt Sportamtsleiter Guido Attermeier das Ziel.

Während des Lockdowns ab Mitte März hat das Gebäudemanagement Instandhaltungsarbeiten und die Grundreinigung in den Sporthallen erledigt. Das wäre normalerweise wegen des Schulsports in dem Sommerferien geschehen. Diesen Vorsprung will die Gemeindeverwaltung nutzen und die Hallen während eines Großteils der Sommerferien für den Sport öffnen.

Ferienspaß: