17 Videobotschaften von Gruppen aus der Pfarrgemeinde und Wegbegleitern zogen am Sonntag bei der Verabschiedungsfeier für Peter Ceglarek als Leitender Pfarrer von St. Georg über die große Leinwand vor dem Hochaltar. Der Corona-Infektionsschutz beschränkte die Zahl der geladenen Gäste in der Kirche. Die Gemeinde, der Peter Ceglarek fast 28 Jahre lang vorgestanden hatte, bereitete ihm trotzdem einen würdigen Abschied.

„Du hast durch dein Wirken tiefe Spuren nicht nur in St. Georg, sondern in ganz Saerbeck hinterlassen“, bescheinigte Bürgermeister Wilfried Roos seinem „persönlichen Freund“ aus 27 Jahren gemeinsamen Dienstes in Saerbeck.

Für die evangelische Gemeinde wies Pfarrer Rainer Schröder auf „dieses Strahlen, dieses Charisma, die Menschen zu gewinnen, nicht für dich, sondern für Gott“ hin, das den scheidenden Pfarrer auszeichne, der „alle mit auf den Weg nehmen“ kann. „Du lebst Ökumene, wie es bei keinem anderen Pfarrer erlebt habe“, sagte Schröder seinem Kollegen. Von „Momenten, die bleiben“, sprach Sarah Ortmeier, Leiterin der St.-Georg-Grundschule, mit Blick auf Peter Ceglareks rund 1500 Erstkommunionkinder und die regelmäßigen Gottesdienste zusammen mit der Grundschule.

Das Mahnmal am Friedhof, die Kapelle dort, die Kirchenumgestaltung: „Viele Projekte tragen deine Handschrift“, erklärte Georg Teigeler, Zweiter Vorsitzender des Kirchenvorstands. „Du wirst uns fehlen“, sagte er voraus. „Du hast die Gabe, das Evangelium verständlich zu machen“, gab Norbert Leiting, Vorsitzender des Pfarreirats, dem scheidenden Pfarrer mit auf den Weg nach Greven. Dort will Peter Ceglarek nach einer Auszeit als Emeritus tätig werden.

„Ich verlasse eine lebendige Gemeinde mit so vielen lebendigen Gruppen und einer frisch renovierten Kirche, die geistvoll aufgestellt ist“, sagte Peter Ceglarek zum Abschied. Darum gehe es, nicht um ihn als Pfarrer. Diese Aussage verband er mit einer umfassenden Danksagung an alle Engagierten. Stehender Applaus in der Kirche und ein Spalier von Vertretern der Gruppen in der Gemeinde auf dem Weg zum Pfarrhaus begleiteten den Pfarrer in den Ruhestand.