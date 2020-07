Lockdown in Hundepension

Harald Kraege über fehlende Vierbeiner in der Coronakrise und ausgefallene Trainingsstunden

Saerbeck -

Zum saisonbedingten Ausfall kommt in der Hundepension und- schule von Harald Kraege ein coronabedingter Lockdown. Das rot geklinkerte Hundehaus stand zwischenzeitlich komplett leer. Und auch Informationsveranstaltungen und Trainingsstunden musste der 62-Jährige aus dem Kalender streichen. Nun geht es wieder bergauf, rufen immer mehr Leute an, die sich in der Coronakrise einen Welpen zugelegt haben.