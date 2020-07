DRK-Ortstermin: Wie eine Erstspenderin den Aderlass in der Gesamtschule erlebt

Saerbeck -

Von Katja Niemeyer

Blutspendetermin in der Maximilian-Kolbe-Gesamtschule: Eine Erstspenderin berichtet, wie sie Fragen beantwortet, Formulare ausfüllt und schließlich einem Mitarbeiter des Blutspendedienstes West zum Aderlass ihren Arm hinhält. Blutkonserven sind derzeit rar. In den Sommerferien und in der Coronakrise kommen weniger Menschen zum Spenden als sonst.