Von mehr Tourismus in Saerbeck profitieren auch die Bürger – darin ist sich der parteilose Bürgermeisterkandidat Dr. Tobias Lehberg sicher. Beim zweiten Termin seiner Veranstaltungsreihe „Ortstermin“ erläuterte der Kandidat den gut 20 Teilnehmern, warum er es sich zum Ziel gesetzt hat, das touristische Potenzial Saerbecks stärker zu entfalten.

Saerbeck sei ein idealer Ausgangsort für Rad-, Wander-, Kanu- und Reittouristen, so Lehberg. Aktivurlauber müssten aber im Internet und im Ort mehr Informationen zu Strecken und Sehenswürdigkeiten finden. Die Rolle der Gemeinde sehe er darin, die Betreiber von Gaststätten, Hotels, Ferienwohnungen und sonstige am Tourismus interessierte an einen Tisch zu bringen, um ein touristisches Profil zu entwickeln. Darauf aufbauend könne die Gemeinde den Ort stärker touristisch vermarkten, so etwa mit einem Image-Video.

Um für Wohnmobiltouristen ein attraktiveres Ziel zu werden, schlug Lehberg vor, den Wohnmobilstellplatz vom Rathaus an den Badesee zu verlegen und mit einer Elektroversorgung auszustatten. Der Kandidat verwies auf eine aktuelle Studie, nach der Wohnmobiltouristen je Übernachtung circa 50 Euro an ihrem Zielort ausgeben. Diese Ausgaben kämen vor allem der örtlichen Gastronomie und dem Einzelhandel zugute: „Davon profitieren auch die Einheimischen, da dadurch das vorhandene Angebot langfristig gesichert werden kann,“ so Lehberg. Auch die sich wandelnde Landwirtschaft könne den Land-Tourismus als zusätzliche Erwerbsquelle nutzen.

Die nächste Veranstaltung der Reihe „Ortstermin“ findet am heutigen Mittwoch, 19. August, zum Thema „Wohnraum für alle“ statt. Treffpunkt ist um 19 Uhr an der Kreuzung Niehoff’s Blaike/Telgenweg.