Projektwoche ist kleiner – aber läuft

Es ist mit Abstands- und Hygieneregeln nicht alles möglich, aber einiges eben doch – da geht was. Dieser Satz beschreibt gut, wie die Maximilian-Kolbe-Gesamtschule (MKG) ihre traditionelle Aktivitätenwoche vor den Herbstferien in Corona-Zeiten angepasst hat.

Zuallererst freut sich Niels Effelsberg, dass die Berufspraktika laufen. Der Didaktische Leiter der MKG richtet seinen „Dank an die Betriebe, die trotz Corona, Hygieneregeln und einigen Herausforderungen diese Praktika ermöglichen“. Bedenken wegen des Infektionsschutzes besonders bei kleineren Firmen habe man in Gesprächen ausräumen können. Das beste Argument dabei sei der durchgehend disziplinierte Umgang der Schüler mit den Hygieneregeln in der Schule gewesen. Im Jahrgang neun sind alle 116 Schüler im dreiwöchigen Praktikum. In der Q1 (Jahrgang zwölf) springt die Schule selbst in die Bresche mit pädagogischen Praktika für elf Schülerinnen und Schüler, bei denen es nicht geklappt hat.

In den anderen Jahrgängen nutze man einen Teil der Woche, um nach dem Lockdown im Frühjahr und dem Distanz- und Digitalunterricht „in der Präsenz fachliche Inhalte zu stärken“, erklärte Niels Effelsberg. Unterricht und Projektangebote würden sich abwechseln. In allen Jahrgängen würden in dieser Woche die Kompetenzen für digitales Distanzlernen vertieft, sagte Effelsberg. Der andere Teil:

Für die Fünftklässler führt der klassische Wandertag ins Wildfreigehege, es gibt Kennenlernaktionen für das Umfeld der Schule und Methodentraining.

Der Jahrgang sechs hat die Mathe-Olympiade bereits gemeistert. Die Klassenfahrt ist ins nächste Schuljahr verschoben. Für das Sozial-Projekt „Gemeinsam statt einsam: Wir sind Klasse!“ erarbeitet das Team Schulsozialarbeit aktuell ein Konzept, das noch im Herbst umgesetzt werden soll.

Auch die Klassen des siebten Jahrgangs gehen auf Wandertag. An einem Konzept für den üblichen Erste-Hilfe-Kursus wird gearbeitet.

Im achten Jahrgang läuft zurzeit das Feldscheunen-Projekt unter freiem Himmel. Auch das Kartoffelfest zusammen mit der St.-Georg-Grundschule ist am Start.

Für die Zehner steht mit Blick auf die anstehenden Abschlussprüfungen das Fachliche im Vordergrund.

Der Jahrgang elf hat den Kurs „Fit für die Oberstufe“ gleich zu Schuljahresbeginn absolviert. Die übliche Orientierungsfahrt wurde abgesagt. Das gilt auch für die Abschlussfahrten der Abiturienten.