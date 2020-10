Das Herbstferien-Programm im Jugendzentrum JuZe startet Ende dieser Woche. Angesprochen sind verschiedene Altersgruppen.

Den Anfang macht der „Lange Freitag“ im JuZe für alle Besucherinnen und Besucher zwischen 16 und 21 Jahren. Pizza, Popcorn, Chips und Flips gehen aufs Haus. Geplant sind Kicker-, Billard oder Fifa21-Turniere.

Auf Tour geht es am Dienstag, 20. Oktober. Für Neun- bis Zwölfjährige steht das Kino in Emsdetten auf dem Programm. Abfahrt ist um 16 Uhr am JuZe. Über den Film wird kurzfristig entschieden. Der Kostenbetrag liegt bei fünf Euro. Anmeldungen sind bis zum 19. Oktober im JuZe möglich. Fahrt und Popcorn sponsort das Jugendzentrum.

Zur Lasertag-Arena in Ibbenbüren geht es am Donnerstag, 22. Oktober. Mitfahren können alle zwischen 13 und 18 Jahren. Der Kostenbeitrag liegt bei sieben Euro. Treffen ist um 15 Uhr am JuZe. Die Fahrt und eine zweite Spielrunde zahlt das Jugendzentrum. Anmeldungen für diese Tour sind möglich bis zum 19. Oktober im JuZe.

Das Jugendzentrum weist darauf hin, dass alle Veranstaltungen selbstverständlich unter Beachtung der Hygieneregeln laufen. Öffnungszeiten des JuZe, Industriestraße 1: Montag bis Donnerstag, 16 bis 20 Uhr. Instagram: juzesaerbeck.